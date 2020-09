Er ist der Gründer der Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm um die Lebensmittelriesen Lidl und Kaufland: Dieter Schwarz ist einer Aufstellung der "Welt am Sonntag" zufolge weiterhin der reichste Deutsche. Das US-Magazin "Forbes" sieht das anders.

Dem Bericht der "Welt am Sonntag" nach verfügt Schwarz über ein geschätztes Vermögen von 41,8 Milliarden Euro. Die Schwarz-Gruppe ist mit einem Umsatz von 113,3 Milliarden Euro zugleich das größte Familienunternehmen des Landes, so die "Welt am Sonntag". Auf den Plätzen zwei und drei folgen demnach die Familie Reimann (Coty, Jacobs Douwe Egberts) mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 21,45 Milliarden Euro und die Familie Wolfgang Porsche (Porsche, VW) mit rund 20 Milliarden Euro.

Forbes-Rangliste sieht Albrecht-Familie vorne

Wie das "Handelsblatt" schreibt, landet Dieter Schwarz im US-Magazin "Forbes" nur auf dem zweiten Platz der reichsten Deutschen. Wie im vergangenen Jahr hat Schwarz auch jetzt wieder bei der Forbes-Rangliste das Nachsehen: In ihr steht die Familie Albrecht, die Besitzer von Aldi Süd, an vorderster Stelle. Der Grund für den Unterschied ist, dass die Vermögenden selbst keine Angaben machen, ihr Besitz wird nur geschätzt.

Lidl und Kaufland mit Umsatzsteigerungen

Nichtsdestotrotz ist die Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) weiter auf Wachstumskurs: Sie hat mit Lidl und Kaufland ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 8,6 Prozent auf netto rund 113 Milliarden Euro gesteigert. Aktuell arbeiten weltweit rund 458.000 Menschen in der Gruppe.

In Neckarsulm wird das Imperium auch räumlich vergrößert: Der derzeitige Neubau des Büro- und Verwaltungsgebäudes von Lidl SWR

Erst vor kurzem wurde beispielsweise die Übernahme eines Teils der zerschlagenen Real-Kette in Gang gesetzt. Im nordrhein-westfälischen Rheine startete unlängst die zur Schwarz-Gruppe gehörende "Schwarz-Produktion" den Bau einer Kaffee-Rösterei mit einer Produktionsfläche so groß wie eineinhalb Fußballfelder. Die Schwarz-Tochter PreZero, die im Bereich Abfall- und Recyclingmanagement tätig ist, plant den Erwerb von Entsorgungs- und Recyclinggeschäftsbereichen des französischen Abfall- und Abwasserkonzerns Suez.

Von der Experimenta bis zum Bildungscampus - Schwarz als Mäzen der Stadt Heilbronn

Einen Teil seines Vermögens investiert der 80-jährige Handelsriesen-Gründer Dieter Schwarz, der am 24. September Geburtstag hat, auch in seine Heimatstadt: Die Schwarz-Stiftung fördert mit ihrem Vermögen vor allem Wissenschaft und Forschung in und um Heilbronn. Schwarz ist damit so etwas wie der Mäzen der Stadt mit über 120.000 Einwohnern. Eines der bekanntesten Projekte der Stiftung ist die Experimenta. Ebenso der Bildungscampus: Mittlerweile gibt es dort unter anderem eine Außenstelle der Technischen Universität München.

Ein großes Projekt für Heilbronn und eine Herzensangelegenheit für Dieter Schwarz: der Neubau der Experimenta (Archivbild) SWR Nicole Heidrich

Kamerascheu: Kaum Fotos von Dieter Schwarz

Dieter Schwarz selbst ist ein kamerascheuer Mann, von ihm existieren kaum Fotos in der Öffentlichkeit. Er ging beim väterlichen Betrieb in die Lehre, übernahm diesen später und machte daraus den heutigen Handelsriesen, die Schwarz-Gruppe. Der Geschäftsmann selbst zog sich angeblich Ende der 90er Jahre aus der operativen Konzernleitung zurück.