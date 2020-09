Europas größter Handelskonzern, die Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), will einen Teil der Recyclingsparte des französischen Abfall- und Abwasserkonzerns Suez übernehmen.

PreZero, das zur Schwarz-Gruppe gehört, ist auf Wachstumskurs Pressestelle PreZero

Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Es gebe eine gemeinsame Vereinbarung mit der Schwarz-Tochter PreZero zum geplanten Erwerb der Entsorgungs- und Recyclinggeschäftsbereiche von Suez in vier europäischen Ländern: Niederlande, Luxemburg, Deutschland und Polen. Ausgenommen sei das Kunststoff-Recycling-Geschäft und der Bereich der gefährlichen Abfälle. Der zum Verkauf stehende Teil wird mit 1,1 Milliarden Euro bewertet.

Weiterentwicklung in der Kreislaufwirtschaft beschleunigen

Ziel sei es, das Duale System in Europa weiter zu entwickeln, heißt es in einer Mitteilung. Die Entsorgungs- und Recyclingbranche stehe vor dem Anbruch eines neuen Zeitalters, wird Dietmar Böhm, Geschäftsführer von PreZero, zitiert.

"Mit der geplanten Akquisition und der damit einhergehenden Verknüpfung des Know-hows beider Unternehmen schaffen wir Synergien und bilden die Grundlage für weiteres Wachstum." Gerald Weiss, Geschäftsführer PreZero International

Suez beschäftigt an 125 Standorten rund 6.700 Mitarbeiter, heißt es. PreZero, zur Neckarsulmer Schwarz-Gruppe gehörend, wird in Deutschland rund 1.700 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzugewinnen, so die Mitteilung.

PreZero beschäftigt über 3.600 Mitarbeiter

PreZero ist in Europa und in Nordamerika an über 90 Standorten im Bereich Abfall- und Recyclingmanagement vertreten. Das Unternehmen war in den vergangenen Jahren auf Wachstumskurs. Nach Abschluss des Deals wird es nach eigenen Angaben rund 10.300 Mitarbeiter in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Italien und den USA beschäftigen.

Seit 2019 ist die Recycling-Vertriebsmarke der Schwarz Gruppe auch Namenssponsor für die Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim.

Schwarz-Gruppe deckt mit PreZero Abfallkette ab

Zur Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm gehören auch Lidl und Kaufland. Mit der Gründung des dualen Systems unter dem Namen "PreZero Dual GmbH" deckt die Schwarz-Gruppe die komplette Abfallkette ab, von der Organisation der Abholung bis hin zur Sortierung und Verwertung.