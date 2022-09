Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm will Deutschlands größte Nudelfabrik übernehmen

Die Schwarz-Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), zu der auch Lidl und Kaufland gehören, will eine Nudelfabrik in Erfurt übernehmen.

Schwarz-Produktion erwirbt den Nudelproduzenten nach eigenen Angaben von dem bisherigen Eigentümer, der Hamburger Beteiligungsgesellschaft Lampe Privatinvest. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es. Mit der Entscheidung des Bundeskartellamtes werde noch im Oktober gerechnet. Größter Nudelproduzent Deutschlands In Erfurt werden den Angaben zufolge jährlich rund 100.000 Tonnen Nudeln produziert. Das Werk mit rund 170 Mitarbeitern gilt damit als Deutschlands größter Nudelproduzent. Ziel des Kaufs sei es, die Handelsunternehmen der Schwarz-Gruppe zuverlässig mit qualitativ hochwertigen Teigwaren-Produkten aus eigener Herstellung zu versorgen, hieß es. Das bestehende Management-Team solle erhalten bleiben und seine Expertise in die Weiterentwicklung des Unternehmens einbringen. Schwarz-Gruppe auf Einkaufskurs Erst vor kurzem hatte die Schwarz-Gruppe eine Karlsruher Papierfabrik übernommen.