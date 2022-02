Bürgermeisterin verteidigt Pläne für Gewerbegebiet

per Mail teilen

In Schwaigern (Kreis Heilbronn) hat Bürgermeisterin Sabine Rotermund (parteilos) die Pläne für ein neues Gewerbegebiet verteidigt. Die zu versiegelnde Fläche werde für den Naturschutz ausgeglichen, sagte sie dem SWR. Ein offener Austausch mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz, der das Projekt ablehnt, sei ihr wichtig. In der Vergangenheit seien leider Unternehmen abgewandert, weil keine Erweiterungsflächen geboten werden konnten, so Rotermund. Starke Unternehmen würden Arbeitsplätze vor Ort sichern, Ausbildungsplätze bieten und der Stadt auch wichtige Steuereinnahmen bringen. Daher habe man sich im Stadtentwicklungskonzept für dieses Gewerbegebiet entschieden.