In Schwaigern (Kreis Heilbronn) gab es am Sonntag einen Bürgerentscheid zu einem Bauprojekt der Hoffnungsträger-Stiftung. Die Bürger haben sich am Abend gegen den Bau entschieden.

Lange wurde in der Stadt über das Projekt gestritten. Die Hoffnungsträger-Stiftung wollte in Schwaigern (Kreis Heilbronn) drei Gebäude mit insgesamt 24 Wohnungen bauen. Diese sogenannten Hoffnungshäuser sollten je zur Hälfte an Einheimische und Geflüchtete vermietet werden. Ein Bürgerentscheid hat sich am Sonntag nun gegen den Bau des Wohnkomplexes entschieden.

Mehr als 2.500 Bürger stimmten gegen den Bau

Das Wahlergebnis, das die Stadt Schwaigern am Sonntagabend auf ihrer Webseite veröffentlichte, zeigt, dass 2.546 Bürger mit "Ja" und 1.834 Bürger mit "Nein" auf die Frage: "Sind Sie dafür, dass der Gemeinderatsbeschluss zum Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes in der Kemerstraße an die Hoffnungsträger-Stiftung aufgehoben wird?" stimmten. Damit wurde die notwendige Mindestzahl an Stimmen erreicht. Stimmberechtigt waren 8.927 Menschen, teilgenommen haben 4.429.

Bürgermeisterin und Gemeinderat haben das Integrationsprojekt im Vorfeld befürwortet. Vor allem, weil so bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, der die Stadt nichts kostet und dringend gebraucht wird. Zudem betreibt die Stiftung schon in anderen Städten solche Hoffnungshäuser.

Bürgerinitiative befürchtet sozialen Brennpunkt

Eine Bürgerinitiative in der Nachbarschaft hatte sich dagegen ausgesprochen. Sie befürchtet, dass ein sozialer Brennpunkt entstehen könnte und findet, dass die geplanten Häuser baulich nicht zur Nachbarschaft passen.