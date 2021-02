per Mail teilen

Wegen stark gestiegener Corona-Infektionszahlen hat die Stadt Schwäbisch Hall eine für Mittwoch geplante Gemeinderatssitzung abgesagt. Sie soll nächsten Montag nachgeholt werden. Ebenso werden zwei Ausschusssitzungen verschoben, vom 1. auf den 8. März. Zuvor hatte es Streit zwischen Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (SPD) und den Grünen gegeben. Diese hatten in einem offenen Brief eine Onlinesitzung gefordert. Pelgrim lehnte dies wegen rechtlicher Bedenken ab. Während die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Kreis Schwäbisch Hall am Dienstag den Wert von knapp 138 erreichte, liegt sie im Stadtgebiet bei 211.