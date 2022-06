Haller Klimaschutzbeirat vergibt 1. Klimaschutzpreis

In Schwäbisch Hall stehen die Gewinner des Klimaschutzpreises fest. Der Preis wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Preisträger sind die Vereine Urban Garden Schwäbisch Hall, Elisenhof e. V. und die Grundschule Biberach mit ihrem Lernbauwagen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Projekte sollen in den kommenden Wochen näher vorgestellt werden, wenn die Preise übergeben werden. Der Klimaschutzpreis wurde zum ersten Mal vom Klimaschutzbeirat der Stadt Schwäbisch Hall ausgelobt und ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden Gruppen, die zum Klima- und Umweltschutz beitragen oder das Bewusstsein für solche Maßnahmen weiter steigern.