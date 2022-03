Haller Unicorns rufen zu Spendenaktion für Ukraine auf

Die Schwäbisch Haller Unicorns rufen zu einer Spendenaktion für Menschen in der Ukraine auf. Trotz der herrschenden Fassungslosigkeit wollen die Haller Footballer helfen und sammeln seit Montag bei den verschiedenen Mannschaften Spenden ein. Jetzt soll laut Unicorns Vorsitzendem Jürgen Gehrke auch die Öffentlichkeit miteinbezogen werden. Dafür nutzen die Unicorns ihr Motto "It’s all about the U", das in diesen Tagen ungewollt eine neue und größere Bedeutung bekommen hat. Spenden können auf das Konto des Unicorns-Fördervereins überwiesen werden. Weitere Infos zur Aktion gibt es auf der Homepage www.unicorns.de.