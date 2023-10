Nach dem Sieg im German Bowl lassen sich die Footballspieler der Unicorns in ihrer Heimat feiern: Am Abend werden sie auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz empfangen.

Die Schwäbisch Hall Unicorns sind deutscher Meister im American Football. Sie haben sich am Samstag im German Bowl, dem Finale der German Football League, gegen die Potsdam Royals durchgesetzt. Am Abend gibt es eine Meisterfeier auf dem Haller Marktplatz - und viel Tuchfühlung mit den Fans, heißt es von den Unicorns.

Fünfter Meistertitel für Unicorns

Es ist erst zwei Tage her: Mit 44 zu 27 zwangen die Haller Unicorns ihre Gegner, die Footballspieler aus Potsdam, in Frankfurt in die Knie. Insgesamt zehn Mal standen die Einhörner aus Schwäbisch Hall bereits im German Bowl, noch im vergangenen Jahr mussten sie sich aber den Dresden Monarchs geschlagen geben. Daher war die Freude jetzt riesig, als sich die Unicorns am Samstagabend ihren fünften Meistertitel holten.

Ab 17 Uhr geht die Feier dann weiter, sagte Sportdirektor Siegfried Gehrke dem SWR: auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall. Die Footballspieler tragen sich dann auch in das Goldene Buch der Stadt ein. Angekündigt sind außerdem Freibier, Würstchen und viele Selfies mit den Fans.