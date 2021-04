Die Stadt Schwäbisch Hall hat ein Testkonzept in den städtischen Kindertageseinrichtungen gestartet. Derweil fordert der Landrat für Betriebe verpflichtende Tests.

Seit Montag müssen Kinder, die in Schwäbisch Hall die Notbetreuung besuchen, mindestens zweimal in der Woche mit einem Schnelltest auf eine Corona-Infektion getestet werde. Entweder muss ein Testergebnis vorgelegt werden oder alternativ direkt vor Ort getestet werden. Die Kita-Mitarbeiter werden ebenfalls zweimal in der Woche getestet. Außerdem werde an allen Kitas am Eingang Fieber gemessen, so die Stadt. Am Montag seien 130 Kinder in den städtischen Einrichtungen betreut worden. In einer Einrichtung hätten sogar alle Eltern einen Test mitgebracht.

Verpflichtende Tests in Betrieben gefordert

Aus Sicht des Schwäbisch Haller Landrats Gerhard Bauer (parteilos) sind auch verpflichtende regelmäßige Tests in Betrieben nötig.

Einige der Betriebe im Haller Landkreis testen vorbildlich. Nicht jeder Betrieb führt aber Testungen durch, da es immer noch an der gesetzlichen Verpflichtung fehlt. Gerhard Bauer, Schwäbisch Haller Landrat

Deshalb habe er an die Wirtschaftsministerien von Bund und Land geschrieben und darum gebeten, regelmäßige verpflichtende Testungen in Betrieben zu ermöglichen. Außerdem hat Bauer alle Unternehmen gebeten, freiwillige Selbsttests durchzuführen.

Ausgangsbeschränkung, Maskenpflicht, Quarantäne-Überwachung

Schwäbisch Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (SPD) ist besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Stadt und im Kreis Schwäbisch Hall. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bedrohlich nah an der 500er-Marke (Stand Sonntagabend).

Innerhalb von 14 Tagen sei das Ausbruchsgeschehen explodiert, so Pelgrim. In der Folge hat der Landkreis bereits Ausgangsbeschränkungen, die auch tagsüber gelten. In den Ortskernen gelte Maskenpflicht. Die Quarantäne werde streng überwacht. Mit verschiedenen Mitteln versuchen die Verantwortlichen, die Inzidenz wieder zu senken.

"Bei den Händlern und Gastronomen verbreitet sich mehr und mehr eine verzweifelte Stimmung." Hermann-Josef Pelgrim, Oberbürgermeister Schwäbisch Hall

Ein Mittel, auf das der Kreis und die Stadt Schwäbisch Hall setzen, ist eine ausgeweitete Teststrategie: Seit Tagen tourt ein Corona-Testbus durch den Kreis Schwäbisch Hall, der auch Schulen anfährt. Am Wochenende seien 1.500 Tests durchgeführt worden, auch an Kindern, so Pelgrim. Nun sei es die Aufgabe, die Menschen zu identifizieren, die keine Symptome haben. Und sich auch vor Augen zu führen: Selbst bei einer Inzidenz von 500, so Pelgrim, seien immerhin 99,5 Prozent der Bevölkerung nicht betroffen. Dennoch seien die Infektionsrisiken besonders hoch bei solch einer Inzidenz.

Erneut Brief an Minister

Enttäuscht zeigte sich Pelgrim schon zuvor darüber, dass das Staatsministerium die Resolution des Kreises und der Kommunen abgelehnt hat. Diese hatten eine Hotspot-Strategie für den Kreis und mehr Impfstoff gefordert. Landrat Bauer setzt dabei allerdings auf Hartnäckigkeit. In einem weiteren Schreiben an den Ministerpräsidenten Kretschmann (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte er nun erneut mehr Impfdosen und Corona-Tests.

Aus dem Bundesgesundheitsministerium erhielt er mittlerweile eine Antwort. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verweist laut Landratsamt auf den Bund-Länder-Beschluss, wonach die Länder Bayern, Sachsen und Thüringen besonders versorgt werden, die in der Nähe zur Tschechischen Republik liegen.