In Schwäbisch Hall haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch einen Mann festgenommen, der sie mit Pfefferspray besprüht haben soll. Er habe sich mit dem Spray und einem Messer bewaffnet auf einer Baustelle aufgehalten, heißt es in einer Mitteilung. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, die Beamten seien anschließend ambulant behandelt worden, der Mann kam in ein psychiatrisches Krankenhaus.