Der Schwäbisch Haller Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim wehrt sich gegen die Vorwürfe, er habe in seinem Amt einen Vorteil angenommen, der im nicht zustehe. Das Amtsgericht Schwäbisch Hall hatte ihn zu einer fünfstelligen Strafe verurteilt.

Einen Strafbefehl gegen den Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall, Hermann-Josef Pelgrim (SPD), hat das Amtsgericht erlassen.

Eine Dienstreise vor zwei Jahren nach Namibia beschäftigt die Strafverfolger. Dort besuchte eine Delegation mit Hermann-Josef Pelgrim (SPD) an der Spitze unter anderem eine Schule, die von der Stadt Schwäbisch Hall unterstützt wird. Mit dabei waren auch Pelgrims Lebensgefährtin und ihr Sohn.

Der Einschätzung nach nicht dienstlich sondern privat unterwegs

Die beiden Begleiter Pelgrims waren nach Einschätzung der Behörden nicht dienstlich, sondern privat unterwegs. Die Flugkosten für die beiden hat Pelgrim auf Drängen von Stadt und Regierungspräsidium bezahlt - dabei ging es um rund 800 Euro. Die Übernachtungskosten jedoch nicht, so die Staatsanwaltschaft. Im Gegenteil: Stattdessen habe die Stadtkasse die Kosten begleichen müssen. Dazu kommt, so die Strafverfolger: Nach der Dienstreise habe er für sich und seine Begleitung noch die Einladung für einen Aufenthalt in einer Lodge angenommen.

Gemeinderätin erstattete Anzeige

Untreue und Vorteilsannahme lauten die Vorwürfe, es gehe um insgesamt rund 1.000 Euro. Aus den Reihen des Gemeinderats kam eine Anzeige. Gemeinderätin Damiana Koch von der Bunten Liste hat ihre Anzeige bestätigt und begründet.

Stadträtin Damiana Koch (Bunte Liste) aus Schwäbisch Hall Damiana Koch

"Eigentlich habe ich persönlich nichts gegen den OB. Es geht nur um die Sache, um seine Amtsausübung. Dieser Anschein von Vorteilsnahme, -gewährung, Korruption - das darf hier in Hall nicht sein (...) Ich denke, das muss einfach geklärt werden.“ Damiana Koch (Bunte Liste), Gemeinderätin Schwäbisch Hall

Oberbürgermeister Pelgrim sieht in seiner Dienstreise mit Begleitung keine Vorteilsnahme.Er hat bereits Einspruch gegen den Strafbefehl des Schwäbisch Haller Amtsgerichts eingelegt.