Das Verfahren gegen den Schwäbisch Haller Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (SPD) wird eingestellt. Pelgrim war am Montagnachmittag vor dem Amtsgericht bereit, 15.000 Euro zu zahlen und gilt somit als nicht vorbestraft.

Entscheidend war im Prozess wohl die Aussage der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums. Der Leiter ließ kaum ein gutes Haar an Oberbürgermeister Pelgrim und zweifelte an, dass eine Reise nach Namibia rein dienstlich gewesen war. Pelgrim stand am Montag vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn warf ihm Untreue und Vorteilsnahme vor.

Waren die Lebenspartnerin und ihr Sohn privat in Namibia dabei oder dienstlich – das war der Knackpunkt der Gerichtsverhandlung. Genauer: Es ging um die Übernachtungskosten in Höhe von 1.200 Euro. Diese hätte Pelgrim zahlen müssen, so die ermittelnde Staatsanwältin.

Pelgrim: "Wir mussten repräsentieren"

Die Lebenspartnerin und der Sohn waren persönlich eingeladen und mussten repräsentieren, begründete der Oberbürgermeister. Seit 50 Jahren sei das schon so üblich bei Partnerschaftsreisen. Darüber hinaus habe die Lebenspartnerin eigene Aufgaben übernommen. Als stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbands für Sport habe sie in Namibia über eine Sportkooperation gesprochen.

Im Verhandlungsverlauf war Pelgrims Partnerin als Zeugin geladen, sagte aber nichts zur Sache. Sie machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Seit August ist sie mit Hermann-Josef Pelgrim verlobt.

Bloße Repräsentation reiche nicht aus

Partner auf einer Dienstreise müssten besondere Funktionen ausführen, bloße Repräsentationszwecke reichten nicht aus, sagte eine Juristin des Regierungspräsidiums vor Gericht. In einem ähnlichen Fall habe es ein Disziplinarverfahren gegeben, so der Leiter der Dienstaufsicht der Behörde. Er habe den Eindruck gehabt, der Oberbürgermeister sehe sich als den besseren Juristen. Und so ging es in weiten Teilen der Verhandlung um die Frage, bis zu welcher Höhe sich Hermann-Josef Pelgrim die Übernachtung der Partnerin und ihres Sohnes erstatten lassen durfte.

Statt 1.200 Euro Übernachtungskosten für Partnerin und Kind hätte Pelgrim als Oberbürgermeister höchstens 150 Euro annehmen dürfen. Dies gehe aus einer Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums für Beamte hervor.

Pelgrim zweifelt Summe an

Pelgrim zweifelte die die Summe an: Die Lebenspartnerin habe im gleichen Zimmer wie er, der Sohn in einem Beistellbett übernachtet. Die Mehrbelegungskosten belaufen sich nach seiner Rechnung auf 145 Euro, bleiben also unter der erlaubten Summe von 150 Euro.

Pelgrim hatte im Februar 2018 in Begleitung seiner Lebensgefährtin und deren Sohn die Klimapartnerstadt Okahandja besucht. Im Anschluss blieb die Familie noch einige Tage länger in Afrika, die Übernachtungskosten zahlte damals die Waldorfschule Windhoeck, die regelmäßig von der Stadt Schwäbisch Hall Spenden bekommt.

15.000 Euro und nicht vorbestraft

Nun muss Pelgrim tief in die Tasche greifen: Insgesamt 15.000 Euro muss er zahlen - 5.000 Euro gehen an das Kinderhospiz, 5.000 Euro an Ärzte ohne Grenze und 5.000 Euro an das Frauenhaus Schwäbisch Hall. Bis zum Jahresende soll das Geld eingehen. Dafür ist Pelgrim nicht vorbestraft. Das wäre er, hätte er den Strafbefehl gezahlt, der ihm zuvor zugegangen war.

Hermann-Josef Pelgrim, Oberbürgermeister Schwäbisch Hall, auf dem Weg ins Haller Amtsgericht SWR

Verhandelt wurde im Haller Amtsgerichts. Eine Stadträtin hatte Pelgrim angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm später einen Strafbefehl von mehr als 90 Tagessätzen zugestellt. Gegen diesen hatte Pelgrim Einspruch eingelegt, sodass es jetzt zum Prozess gekommen ist.

Anonymer Hinweis aus dem Gemeinderat

Nach einem anonymen Hinweis aus dem Gemeinderat wurden die Reisekosten überprüft. Nach Gesprächen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, übernahm Pelgrim die Flugkosten seiner Partnerin, die zuvor die Stadt bezahlt hatte.



Pelgrim soll später von der Waldorfschule Windhoeck eine Rechnung angefordert und diese bei der Stadt Schwäbisch Hall eingereicht haben. Dabei soll er, laut Staatsanwaltschaft, nicht darauf hingewiesen haben, dass diese auch einen nicht erstattungsfähigen Betrag für die Übernachtungskosten der Lebensgefährtin und deren Sohn beinhaltet.

Pelgrim weist Vorwürfe zurück

Pelgrim wies die Vorwürfe im Vorfeld zurück. Er schrieb in einer Mitteilung: "Ich erhoffe mir von einem unabhängigen, gerichtlichen Verfahren eine vollständige Aufklärung des Sachverhalts."