Schwäbisch Hall: Landratsamt und Außenstelle sollen saniert werden

Das Landratsamt in Schwäbisch Hall und die Außenstelle in Crailsheim sollen saniert werden. Der Kreistag hat den Start von konkreten Planungen beschlossen. Ein Architekturbüro wurde mit der Planung beauftragt. Es schätzt die Kosten der Sanierung des rund 40 Jahre alten Landratsamtes in Schwäbisch Hall auf knapp 27 Millionen Euro. Das Gebäude steht seit 2013 unter Denkmalschutz. Auch die Planungen für die Sanierung der Außenstelle in Crailsheim sollen starten. Dort wird mit Kosten in Höhe von gut 7 Millionen Euro gerechnet. Im Raum stand auch ein Neubau der Außenstelle in Crailsheim. Der wäre aber doppelt so teuer, hieß es am Mittwoch vom beauftragten Architekturbüro im Kreistag.