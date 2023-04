Schwäbisch Haller Innenstadt wird am Wochenende autofrei

per Mail teilen

Der Gemeinderat Schwäbisch Hall hat beschlossen: Ab Ende April soll die Innenstadt an Wochenenden zumindest teilweise autofrei werden. Die Idee kam im Februar auf.

Die Stadt Schwäbisch Hall will probeweise einen Teilbereich der Innenstadt an Wochenenden für Autos, Motorräder, Motorroller und dergleichen sperren. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Hierzu soll in der kommenden Woche eine Infoveranstaltung stattfinden.

Sechs Monate Sperrung am Wochenende

Die probeweise Sperrung ist zunächst auf sechs Monate begrenzt. Beginnend am 29. April sollen nur noch Anwohnerinnen und Anwohner mit ihren Autos durch das Gebiet fahren können. Gesperrt werden die Marktstraße, die Gelbinger Gasse, der Hafenmarkt und die Haalstraße. Während der sechs Monate soll geprüft werden, ob dadurch die Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert werden kann, wie die Stadt mitteilt. Der Vorschlag im Gemeinderat kam bereits im Februar von der fraktionslosen Ellena Schumacher (Die Linke).

Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, den 18. April, sollen im Sitzungssaal in Schwäbisch Hall Anliegerinnen und Anlieger über die Sperrung informiert werden. Diese soll planmäßig bis Mitte Oktober dauern.

Gutscheine fürs Radeln

In der Sitzung im Februar, in der auch der Vorschlag der autofreien Innenstadt am Wochenende kam, wurde außerdem noch eine Idee der Stadträtin Teresa Maier-Öhrlein (Grüne) eingebracht. Sie hatte vorgeschlagen, Radler zu belohnen. Und zwar mit City-Gutscheinen. Ein finanzieller Anreiz könne ihrer Meinung nach helfen, mehr Menschen zum Umsteigen auf das Fahrrad zu bewegen, sagte sie im Februar im SWR-Gespräch.

Bis ihr Vorschlag, der ebenfalls positiv vom Gemeinderat aufgenommen wurde, allerdings in die Tat umgesetzt werden kann, könne es 2024 werden, glaubt die Stadträtin.