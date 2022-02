Beratung für Firmen in der Pandemie

per Mail teilen

Ob Homeoffice, virtuelle Meetings, Hygienevorschriften oder Lieferengpässe - Unternehmen müssen im Zuge der Pandemie zahlreiche Herausforderungen bewältigen. Um aus anfänglich improvisierten Lösungen professionelle Strukturen zu machen, bietet die Wirtschaftsförderung des Landkreises Schwäbisch Hall eine finanzielle Unterstützung an. „Beraten wird, wie man das Krisenmanagement optimieren kann, wie man das Thema Führen aus der Distanz besser machen kann, wie man die Resilienz des Teams wie auch des gesamten Unternehmens stärken kann", sagte Melanie Schlebach von der Wirtschaftsförderung Schwäbisch Hall dem SWR. Interessierte Firmen sollen Kontakt mit der Erstberatungsstelle aufnehmen, so Schlebach. Anschließend werden die Förderberechtigung geprüft und ein kurzes Gespräch geführt. Dann werde ein Beratungsscheck ausgestellt und die Unternehmen könnten mit einem autorisierten Prozessberater loslegen, so Schlebach.