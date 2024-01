Neue 30-Zonen in Schwäbisch Hall: Über 500 Autos geblitzt

per Mail teilen

Die neuen Tempo-30-Zonen in Schwäbisch Hall haben wohl noch nicht alle im Kopf. Über 500 Mal hat es dort innerhalb von drei Tagen geblitzt - und die Kontrollen gehen weiter.

Seit Dezember gibt es in der Schwäbisch Haller Innenstadt neue Tempo-30-Zonen. Doch viele Verkehrsteilnehmende haben diese offenbar noch nicht so recht auf dem Schirm. Wie die Stadt Schwäbisch Hall auf SWR-Anfrage mitteilt, sind innerhalb von drei Tagen über 500 Fahrerinnen und Fahrer geblitzt worden.

Blitzer im Dauermodus

Allein am Dienstag löste der Blitzer fast 300 Mal aus, heißt es. Insgesamt gab es in dieser Woche bislang knapp 560 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Als die neuen Tempo-30-Zonen im Dezember eingeführt wurden, hatte es von der Stadt noch eine Art Schonfrist gegeben. Doch seit Jahresbeginn sei diese vorbei. Seitdem, könnte man sagen, kommt der Blitzer gar nicht mehr hinterher, so die Stadt weitere.

Die Stadtverwaltung hatte vor etwa sechs Wochen am Langen Graben sowie in Steinbach, Gelbingen und Hessental die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert. Grund dafür war Lärmschutz. Bis Ende Januar soll fast täglich weiter kontrolliert werden.