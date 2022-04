Bei einem Unfall in Schwäbisch Hall-Bibersfeld sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer war in einem Kreisverkehr zu schnell unterwegs und mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Beide Wagen kamen dadurch von der Straße ab und prallten gegen eine Laterne. Der Unfallverursacher bleib unverletzt, eine 15-jährige Mitfahrerin und die beiden Insassen im anderen Pkw mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.