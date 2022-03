Schwäbisch Hall erwartet weitere Flüchtlinge

Die Stadt Schwäbisch Hall bereitet sich auf weitere Kriegsvertriebene vor. Bisher sind 45 Personen aus der Ukraine bei Verwandten und Freunden untergekommen. Die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in der grenznahen Partnerstadt Zamość sei jetzt erschöpft, sagte die Partnerstadtbeauftragte der Stadt Karin Eisele-Kraft dem SWR. Die Lage verschärfe sich in Zamość. Anfänglich gab es Berichte über viele Menschen, die in Polen ankämen, dann aber weiterreisten oder in Polen weiter verteilt würden. Inzwischen seien aber in den Städten in Polen die Aufnahmekapazitäten auch erreicht, sodass es immer schwieriger würde diese Menschen weiter zu verteilen, so Eisele-Kraft. Zum Teil schlafen die Menschen in Zelten.