Verdacht auf Zerkarien im Starkholzbacher See

Im Starkholzbacher See in Schwäbisch Hall besteht nach Angaben der Stadt der Verdacht auf sogenannte Zerkarien. Der Badebetrieb sei jedoch nicht eingeschränkt, heißt es.

Am Starkholzbacher See besteht nach Angaben der Stadt Schwäbisch Hall der Verdacht auf Zerkarien im Wasser. Zerkarien sind Larven eines Vogelparasiten, die bei Kontakt mit der Haut Juckreiz und Ausschlag auslösen können, eine sogenannte Badedermatitis. Eine Gefahr für die Gesundheit bestehe aber nicht, heißt es in einer Mitteilung. Daher sei der Badebetrieb nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt auch nicht eingeschränkt.

Flache Uferzonen sollten gemieden werden

Dennoch weist die Stadt darauf hin, nach Möglichkeit insbesondere flache und stark bewachsene Bereiche im Wasser zu meiden, da dort die Parasiten vermehrt vorkommen.

Durch das Gesundheitsamt werden laut Stadtverwaltung keine weiteren Maßnahmen vorgeschrieben, eine Bekämpfung der Parasiten sei nicht möglich. So habe das Auftreten der Parasiten nichts mit der Wasserqualität zu tun, sondern sei ein natürliches biologisches Phänomen.

Zerkarien auch im Breitenauer See

Auch am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) wurden Zerkarien gefunden. Grund seien die steigenden Sommertemperaturen, so das Landratsamt Heilbronn. Erste Fälle von Badedermatitis seien bereits bekannt. Das Landratsamt rät, wasserunlösliche Sonnencreme zu nutzen und sich nach dem Baden schnellstmöglich abzutrocknen und die nasse Badekleidung abzulegen.

Unbedenklicher Badespaß im Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis sei der Badespaß hingegen unbedenklich. Wie das Landratsamt mitteilt, haben alle fünf Seen im Kreis eine "hervorragende Wasserqualität". Während der Saison werden sie den Angaben zufolge alle zwei Wochen durch das Gesundheitsamt geprüft.

Blick auf den See in Freudenberg: Der Main-Tauber-Kreis verkündet unbedenklichen Badespaß an den Badegewässern in Creglingen, Freudenberg, Niederstetten und Wertheim. Pressestelle Stadt Freudenberg, Caroline Becker

Zu den geprüften Gewässern zählt in Creglingen die Badestelle an den Münsterseen, ebenfalls die Gewässer im Seepark Freudenberg sowie der Badesee Mondfeld in Wertheim. In Niederstetten handelt es sich um den Natursee in Rinderfeld sowie der Badesee Herrenzimmern.

Eine Übersicht zur Wasserqualität während der Badesaison gibt die Online-Badegewässerkarte.