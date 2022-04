per Mail teilen

Im Kreis Schwäbisch Hall wird zurzeit der Zustand der Straßen ausgewertet. Ein Fahrzeug mit Kameras und anderen Messinstrumenten hatte vergangene Woche gut 650 Kilometer Kreisstraßen abgefahren. So sollen mögliche Risse und Schäden an der Fahrbahn festgestellt werden. Mit den Daten will der Kreis eventuell notwendige Sanierungen planen. Die Untersuchung kostet laut Landratsamt rund 100.000 Euro.