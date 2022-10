Schuppachburg sammelt Winterkleidung für Bedürftige

Nach der Corona-Pause sammelt der Tagestreff Schuppachburg in Schwäbisch Hall am Freitag wieder brauchbare Winterkleidung für Bedürftige. Am Samstag werden die Spenden verteilt.

Zwei Jahre ging wegen Corona nichts. Am Freitag sammelt der Tagestreff Schuppachburg in Schwäbisch Hall nun wieder Winterkleidung für Bedürftige. Nach Angaben der Leiterin der Schuppachburg, Linda Herrn, können die Spenden am Freitag von 9 bis 15 Uhr abgegeben werden. Bei der Sammelaktion seien vor allem brauchbare Winterjacken und -mäntel sowie Kopfbedeckungen, Handschuhe und Schals gefragt, heißt es. Linda Herrn freut sich, dass die Sammelaktion nach der langen Coronapause nun wieder möglich ist. Das sagte Herrn dem SWR Studio Heilbronn. Es müssten allerdings bestimmte Hygienevorschriften eingehalten werden. Sie hofft, dass am Freitag noch einige Kleidungsstücke reinkommen. Verteilung am Samstag Am Samstag von 10 bis 14 Uhr werden die Spenden im Haus der Vereine in Schwäbisch Hall kostenlos an Menschen, die sich keine Winterkleidung leisten können, verteilt.

