Nach zweijähriger Corona-Pause wird am Samstag in Schwäbisch Hall wieder kostenlose Winterkleidung an Bedürftige verteilt. Der Tagestreff Schuppachburg hatte zuvor zu Spenden aufgerufen.

"Wir sind überglücklich, dass so viele Kleiderspenden gekommen sind." freut sich Linda Herrn, Leiterin der sozialen Einrichtung Schuppachburg. Am Samstag von 10 bis 14 Uhr werden die Spenden im Haus der Vereine in Schwäbisch Hall kostenlos an Menschen abgegeben, die sich keine Winterkleidung leisten können. Bei der Sammelaktion seien vor allem Winterjacken und -mäntel, Kopfbedeckungen, Handschuhe und auch Kinderkleidung zusammengekommen.

Sendung am Sa. , 22.10.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Samstagmorgen, SWR4 Baden-Württemberg