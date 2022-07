Einweihung des Schulzentrums am Wört

Die Generalsanierung des Schulzentrums am Wört in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist abgeschlossen. Am Montag wird der letzte Bauteil, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum eingeweiht. Es ist der Abschluss eines Großprojektes, in das in den letzten neun Jahren insgesamt fast 27 Millionen Euro geflossen sind. Für Bürgermeisterin Anette Schmidt (CDU) ist es ein Meilenstein für die Entwicklung der Schullandschaft in Tauberbischofsheim. Unter anderem ist ein Ganztagesbereich mit Mensa und Musikräumen entstanden, im dritten und jetzt letzten Gebäude ist die Christophorus- Schule, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Lernen untergebracht. Das Land hat das Gesamtprojekt mit rund 10 Millionen Euro gefördert.