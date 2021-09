Schulwegkontrolle im Taubertal: Polizei zufrieden

Zum Schulanfang hat die Polizei am Montagmorgen in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) den Verkehr rund um das Schulzentrum am Wört überwacht. Bei der Aktion "Sicherer Schulweg" gab es kaum Beanstandungen, weder bei Fahrradkontrollen noch an Überwegen. Seit Jahren gehe die Zahl der Schulwegunfälle zurück, sagte ein Polizeisprecher. Die Aktion habe sich bewährt. 17 Schulwegunfälle registrierte das Polizeipräsidium Heilbronn im Jahr 2020. Nach wie vor problematisch sei das sogenannte "Elterntaxi". Die Polizei rät Eltern, den Schulweg mit den Kindern zu trainieren und sie nicht mit dem Auto direkt vor die Schule zu fahren.