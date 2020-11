Was Homeschooling in der Corona-Pandemie angeht, musste noch im Frühjahr viel improvisiert werden. In Heilbronn hat sich seitdem ein Entwicklungsunternehmen an eine Lernplattform gemacht.

Die Corona-Zahlen steigen auch an den Schulen. Damit geht die Sorge von Lehrern und Eltern einher, dass bald wieder Homeschooling angesagt sein könnte: Zu improvisiert und chaotisch war vieles im Frühjahr. Ein Heilbronner Start-Up versucht mit seiner Idee, die Angst davor zu nehmen. Das junge Team der Entwicklerfirma hat die Lernplattform "eKlassenraum" entwickelt, die speziell auf die einzelnen Schulformen ausgerichtet werden kann. Dabei soll es möglich sein, einen Teil der Schülerinnen und Schüler in der Schule, den anderen gleichzeitig daheim zu unterrichten. Aktuell läuft ein Testlauf an mehreren Bildungseinrichtungen in Heilbronn.

"Für uns ist wichtig, dass ein barrierefreies Lernen möglich ist." Waldemar Koch, Mitentwickler "eKlassenraum"

Wenn es nach Entwickler Waldemar Koch und seinen zehn Mitstreitern geht, soll "eKlassenraum" bald an vielen Schulen genutzt werden: Eine Plattform für alle soll es sein, Probleme bei Schulwechseln sollen der Vergangenheit angehören. So ein Programm sei längst überfällig, sagen Verbände von Eltern- und Lehrervertretern. Sie kritisieren, dass so etwas nicht schon früher vom Land in Angriff genommen wurde.

Hybridunterricht im Testlauf mit "eKlassenraum"

Der Testlauf, der derzeit in Heilbronn läuft, ist eine Art Hybridunterricht: eine Eigeninitiative von rund 20 Schulen, die die neue Lernplattform "eKlassenraum" ausprobieren. Eine davon ist die Neckartalschule in Heilbronn. Das Besondere an der Lernplattform ist: Sie passt sich den Bedürfnissen der jeweiligen Schule an - anders als viele bestehende Plattformen. Bei der Heilbronner Förderschule sei das besonders wichtig, so Klassenlehrerin Anika Stegmaier.

"Die Schüler müssen daheim damit arbeiten. Sie können das, weil die Plattform einfach ist. Man kann sich die Sachen auch vorlesen lassen, was für Schüler gut ist, die noch nicht so gut lesen können." Anika Stegmaier, Klassenlehrerin Heilbronn

Und auch die Schüler ziehen schon einmal ein positives Fazit:

"Ich finde es gut, weil dann müssen wir nicht die ganze Zeit im Heft arbeiten. Dann sieht man auch die Klasse." Philipp, Heilbronner Schüler in Homeschooling

Das Land ist auf die Heilbronner Lernplattform-Entwicklung aufmerksam geworden. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) plant, demnächst mit den Entwicklern über ihr Projekt zu sprechen.