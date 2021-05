per Mail teilen

In den Landkreisen Heilbronn und Schwäbisch Hall dürfen ab Montag Schulen in den Wechselunterricht starten und Kitas wieder öffnen.

Seit fünf Werktagen liegen die Corona-Inzidenzwerte in den Kreisen Hall und Heilbronn unter 165. Wechselunterricht ist deshalb an Schulen wieder erlaubt. Kitas dürfen in den Regelbetrieb starten, allerdings gilt weiterhin die Testpflicht.

Corona-Schnelltests sollen Ansteckungen verhindern

Wie die Stadt Schwäbisch Hall mitteilte, muss künftig immer zu Wochenbeginn ein Schnelltest an den Kitas oder in den Testzentren sowie ein Selbsttest unter der Woche gemacht werden. Vor dem Schul- und Kitastart bietet zum Beispiel die Stadt Schwäbisch Hall bereits Sonntags Schnelltestmöglichkeiten an.

Inzidenzen sinken in Heilbronn-Franken

Auch im Hohenlohekreis und im Stadtkreis Heilbronn könnten bald Schulöffnungen möglich sein. In der Region Heilbronn-Franken sind überall mittlerweile mindestens einmal die Inzidenzen unter 165 (stand 15.5.21). Im Stadtkreis Heilbronn bei 146. Sollte die Inzidenz weiter sinken sind Schulöffnungen nach Pfingsten möglich. Im Hohenlohekreis bereits in den nächsten Tagen.