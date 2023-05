"Schulmedientage": Wie macht man eigentlich Nachrichten?

per Mail teilen

Die "SWR Schulmedientage" sind auch in Heilbronn-Franken erfolgreich angelaufen. In Gaildorf konnten Schülerinnen und Schüler mehr über den Alltag eines Journalisten lernen.

In diesem Jahr besucht das SWR Studio Heilbronn im Rahmen der "Schulmedientage" vier Schulen in der Region. Ziel ist es Berührungspunkte mit den Medienschaffenden, wie den SWR-Redakteuren zu schaffen, über die Hintergründe und Abläufe hinter den Kulissen zu informieren und auch über sogenannte Fake News zu informieren. Den Auftakt machte die Schloss-Realschule in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall).

Positives Feedback bei Auftakt

Die rund 30 Schülerinnen und Schüler zeigten bei dem Workshop großes Interesse, sie stellten viele Fragen zur Ausbildung und Werdegang. Außerdem konnten sie auch einmal in die Rolle eines Nachrichtenredakteurs schlüpfen und selbst versuchen Nachrichten zu schreiben und diese auch am Mikrofon vor zu lesen. Währenddessen wurde diskutiert, was eine gute Nachricht ausmacht und wie Fake News entschlüsselt werden können. Außerdem konnten die Schüler den SWR Übertragungswagen besichtigen.

Alltag eines Journalisten kennenlernen

Unter dem Motto "Fakten gegen Fake News" sind am Dienstag die diesjährigen Schulmedientage gestartet. Sie finden bundesweit noch bis zum 5. Mai 2023 statt. Anlass ist der Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai.

Im Dialog erfahren die Schülerinnen und Schüler bei den "Schulmedientagen" des SWR unter anderem auch was freie Berichterstattung bedeutet oder auch wie der Arbeitsalltag eines Redakteurs oder einer Redakteurin aussieht.

Gemeinsam mit SWR-Reporterin Catharin Freudenberger lernen die Kinder, wie man Nachrichten schreibt und auf was es bei der Berichterstattung ankommt. SWR

Von Schwäbisch Hall bis Gundelsheim

Den Start hat am Dienstag die Schloss-Realschule Gaildorf gemacht. Am Mittwoch, dem internationalen Tag der Pressefreiheit, macht das Studio Heilbronn dann Halt an der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis).

Weitere Besuche sind an den Realschulen in Krautheim (Hohenlohekreis) und in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) geplant.