"Schulmedientage": Die Gefahr durch Fake News

Zweiter Halt für die "SWR Schulmedientage": Am Mittwoch, zum internationalen Tag der Pressefreiheit, ging es an die Gewerbliche Schule in Tauberbischofsheim.

Zum Mittwoch, dem internationalen Tag der Pressefreiheit, machte das SWR Studio Heilbronn Halt an der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Und bei den Schülerinnen und Schülern zeigt sich: Nachrichten haben bei vielen nach wie vor einen hohen Stellenwert.

Doch wie gelangen die Nachrichten ins Radio, ins Fernsehen, ins Internet, wo kommen die Themen her, wie läuft die Recherche ab? Diese Fragen beantwortete heute Rosi Düll vom SWR Studio Heilbronn. Und auch Kritik durfte geäußert werden, so regt ein Schüler zum Beispiel an, man höre in den Nachrichten vor allem, was eben "scheiße gelaufen ist". Was gut gelaufen ist, findet er, könne häufiger berichtet werden.

Gefahr durch Fake News gegenwärtig

Den meisten Schülerinnen und Schülern ist klar: Pressefreiheit ist wichtig. Gerade in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien sieht einer der Schüler die Gefahr, durch die Flut an Meldungen in sozialen Netzwerken manipuliert zu werden. Was für viele zählt: Bauchgefühl, Verstand einschalten und Sachen auch hinterfragen. Dass aber selbst in demokratischen Ländern die unabhängige Berichterstattung zunehmend bedrängt wird, macht viele nachdenklich.

Selbst ausprobieren im Übertragungswagen

Natürlich durfte auch selber Hand angelegt werden - stand doch der Übertragungswagen direkt vor der Türe. Wer wollte, durfte sich selber am Mikrophon ausprobieren und auch vor der Kamera stehen, inklusive Tipps vom Profi.

Journalistischen Arbeitsalltag kennenlernen

Unter dem Motto "Fakten gegen Fake News" finden noch bis zum 5. Mai bundesweit die diesjährigen Schulmedientage statt. Im Dialog erfahren die Schülerinnen und Schüler bei den "Schulmedientagen" des SWR unter anderem auch, was freie Berichterstattung bedeutet oder auch wie der Arbeitsalltag eines Redakteurs oder einer Redakteurin aussieht.

Am Dienstag ging es bereits los, an der Schloss-Realschule Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall). Weitere Besuche sind an den Realschulen in Krautheim (Hohenlohekreis) und in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) geplant.