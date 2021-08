per Mail teilen

Die Gemeinde Jagsthausen (Kreis Heilbronn) ist bei der Beschaffung von Luftfiltern für Schulen Vorreiter. Schon im November wurden die Geräte angeschafft.

Luftfilter an Schulen: Lange wurde in Corona-Zeiten darüber nachgedacht, aber nichts entschieden. Mittlerweile fördert die Landesregierung die Schulen mit 60 Millionen Euro. Während die Bildungseinrichtungen jetzt um die wenigen Geräte auf dem Markt buhlen müssen, hat die Grundschule Jagsthausen ihre längst in Betrieb.

Luftfilter frühmorgens in Betrieb, später auf geringerer Stufe

Gleich morgens vor Unterrichtsbeginn werden die Geräte eingeschaltet: Noch bevor die Kinder eintrudeln, lässt der Hausmeister alle sechs Luftfilter auf voller Leistung laufen, sagt Schulleiterin Anja Strauß. Während der Schulstunden wird etwas zurückgefahren. Insgesamt 58 Schülerinnen und Schüler besuchen die kleine Schule derzeit.

"Wir haben gar keinen Corona-Fall an unsere Schule gehabt. Wir sind eine ganz kleine Schule. Wir hatten zware zwei Corona-Fälle, die sind aber in den Ferien passiert."

Luftfilter teils aus eigener Tasche, teils mit Förderung

Insgesamt haben die sechs Filter 8.800 Euro gekostet, berichtet die Jagsthausener Hauptamtsleiterin. Rund die Hälfte hat die Gemeinde aus eigener Tasche bezahlt. Mit einer Förderung vom Land wurde der Rest finanziert. Andere Schulen nutzen das Geld zum Beispiel, um sich mit Tablets und Co. besser auszustatten. Die Jagsthausener Grundschule hatte das schon in den Jahren zuvor gemacht.

Wie viele Viren tatsächlich aus der Luft genommen werden, weiß sie nicht. Auch in Politik und Wissenschaft ist der Nutzen noch nicht endgültig geklärt. Die Verantwortlichen hoffen dennoch für das kommende Schuljahr auf Erleichterungen beim Lüften oder beim Maskentragen. Letzteres störe die Sprachentwicklung bei den Kindern, sagt Strauß.

Maskenpflicht nach Ferien schon angekündigt

Dass Masken ganz passé sind, das wurde von den Behörden allerdings noch nicht gestattet. Derzeit werden sie wegen der niedrigen Inzidenzen nicht getragen, für die Zeit nach den Sommerferien wurde die Maskenpflicht aber wieder angekündigt.