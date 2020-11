Schulbbetrieb in Corona-Zeiten heißt: ständiges Lüften, ständiges Masken tragen. An der Kupferzeller Johann-Friedrich-Mayer-Schule (Hohenlohekreis) läuft derzeit ein Projekt zur digitalen Messung der Luftqualität. Durchgeführt wird es vom Mulfinger Ventilatorenhersteller Ebm-Papst und dem örtlichen Heizungstechniker Sauter. In einem Klassenraum wird digital die Luftqualität gemessen, überwacht und die Innenraumluft am Ende gereinigt. Am Telefon hat SWR-Moderatorin Rosi Düll mit dem Bürgermeister von Kupferzell Christoph Spieles über den Test gesprochen.