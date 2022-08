Diakonisches Werk: Immer mehr Menschen brauchen Schuldnerberatung

Das Diakonische Werk Main-Tauber-Kreis verzeichnet eine zunehmende Nachfrage nach Schuldnerberatungen.

Zulauf und Hilfesuche bei einer Schuldnerberatung sind groß - das spürt auch das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis, sagt Geschäftsführer Wolfgang Pempe dem SWR. Die Anlaufstelle mit Sitz in Tauberbischofsheim deckt in etwa den südlichen Teil des Kreises mit den Beratungen ab, der Caritas-Verband übernimmt den Großteil. Man unterstützt und ergänzt sich. Und so sieht auch er: Immer mehr Menschen kommen in finanzielle Not. Die Gründe seien vielfältig, sagt Pempe: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation, aber auch persönliche Schicksale und die derzeitige Energie-Krise bringen die Menschen in eine prekäre Lage.

Jeder kann in finanzielle Not geraten

Die Schuldnerberatung werde quer durch die Bevölkerung beansprucht: angefangen von ganz jungen Menschen, die sich mit ihren Handy-Kosten verausgabt haben, bis hin zu Alleinerziehenden oder auch Selbstständigen, die an den Punkt geraten, an dem sie ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen, so Pempe.

Die Warteliste wird länger: "Wir können gar nicht so schnell alle Leute beraten oder informieren, weil einfach der Bedarf steigt und wir gehen davon aus, dass es mehr Klienten geben wird, die einen Bedarf an Schuldnerberatung haben." Laut Pempe dauere es eine gewisse Zeit, bis die Schmerzschwelle erreicht sei und Menschen erkennen: Jetzt gehe es wirklich nicht mehr und Unterstützung sei nötig.