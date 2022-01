Schüsse auf geparktes Auto

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mehrere Schüsse auf ein geparktes Auto abgegeben. Kurz nach Mitternacht hielt der Unbekannte nach Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug vor einer Hofeinfahrt. Wenig später seien vier bis fünf Knalle in schneller Folge zu hören gewesen. Am nächsten Morgen bemerkte der Besitzer des geparkten Autos ein Einschussloch in einer Seitenscheibe sowie Lackabplatzer. Die Polizei vermutet, dass die Schüsse aus dem haltenden Fahrzeug abgefeuert wurden. Es werden Zeugen gesucht.