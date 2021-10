Schülerausweis weiterhin als 2G-Dokument: Kritik von Heilbronner Schule

per Mail teilen

In Baden-Württemberg gelten Schülerausweise als 2G-Nachweis - auch in den Herbstferien. Dies stößt zum Teil auf Kritik, so etwa bei Schülerinnen und Schülern in Heilbronn.

Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sind laut der aktuellen Corona-Verordnung von den geltenden 2G-Regelungen ausgenommen - auch in der Region Heilbronn-Franken. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise die "Alarmstufe" im Land in Kraft tritt.

Diese Ausnahmeregelung greift, da Schülerinnen und Schüler aufgrund der aktuellen Verordnung für den Schulbetrieb mehrmals wöchentlich in den Schulen getestet werden müssen. Diese Corona-Tests bleiben zwar in den Herbstferien aus, dennoch soll die Ausnahmeregelung beibehalten werden.

Gespaltene Meinungen zum 2G-Nachweis in den Herbstferien

Schülerinnen und Schüler müssen beispielsweise beim Besuch von 2G-Veranstaltungen nur nachweisen, dass sie noch zur Schule gehen. Im Hinblick auf die hohe Zahl an bisher ungeimpften Schülerinnen und Schülern kritisieren einige selbst dieses Vorgehen. Das zeigt auch eine nicht-repräsentative Befragung am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm (Kreis Heilbronn).

Der Schulleiter Marco Haaf appelliert mit Blick auf die "sehr stark" ansteigenden Corona-Infektionszahlen an die Vernunft der Schülerinnen und Schüler, sich in den Herbstferien weiterhin selbst zu testen oder testen zu lassen. Haaf hofft, dass dieser Appell auch an anderen Schulen auf Anklang stößt.

Was gilt als 2G-Nachweis für Schülerinnen und Schüler? Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 18. Oktober 2021 gelten folgende Dokumente als 2G-Nachweis für Schülerinnen und Schüler: Schülerausweis

Schulbescheinigung

Kopie des letzten Jahreszeugnisses

Nachweis eines Schüler-Abos

sonstiger schriftlicher Nachweis der Schule Mit diesen Dokumenten erhalten auch ungeimpfte Schülerinnen und Schüler Zutritt zu 2G-Veranstaltungen oder in der Alarmstufe beispielsweise Zutritt zur Gastronomie.

Kostenloser Corona-Test mit Schülerausweis

Schülerin Carolin Schwientek beispielsweise ist volljährig und geimpft. Sie testet sich immer noch regelmäßig. Gerade jetzt, wie sie sagt, nachdem es einen positiven Corona-Fall in ihrer Stufe gab. Ihrer Meinung nach sollte der Schülerausweis sie dazu berechtigen, Schnelltests wieder kostenlos zu bekommen, gerade auch in den Herbstferien.

Seit dem 11. Oktober müssen Volljährige ihre Schnell- oder PCR-Tests aus eigener Tasche zahlen. Bei mehrfachen Testungen in den Ferien für Schülerinnen und Schüler sei das eine zusätzliche finanzielle Belastung.