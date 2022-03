"Schüler stehen auf - Solidarität mit der Ukraine" - So lautete das Motto der Kundgebung, zu der die kaufmännische Schule Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) aufgerufen hatte. Viele waren am Montagittag gekommen, auch Geflüchtete aus der Ukraine selbst waren unter den Teilnehmenden. Laut Polizei kamen am Mittag rund 850 Menschen zusammen, darunter auch Kinder und Jugendliche anderer Schulen in Bad Mergentheim.