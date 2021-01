Zwei Männer haben sich am Donnerstag laut Polizei vor einer Bankfiliale in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) so um Geld gestritten, dass sie sich ihre Kleidung teilweise in Fetzen rissen. Als Zeugen die Polizei verständigten, flüchteten beide, konnten jedoch kurze Zeit später gestellt und kontrolliert werden. Beide Männer hatten diverse Verletzungen, mussten aber nicht behandelt werden.