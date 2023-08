Ein Feuerwehrmann, der ohne Auto seinen Abend in Schrozberg genossen hat, musste spontan zu einem Einsatz. Damit er es zum Feuerwehrhaus schafft, hat eine Passantin ausgeholfen.

Feuerwehrleute sind ja so gut wie immer in Alarmbereitschaft. Auf dem Marktplatz in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Feuerwehrmann an seinem freien Abend am vergangenen Donnerstag aber auf dem falschen Fuß erwischt worden, als sein Alarmgerät plötzlich los ging. Weil er kein Auto dabei hatte, stand er vor einem Problem. Eine Passantin half ihm aus, wie die Schrozberger Feuerwehr jetzt mitteilte.

E-Bike im Turbo-Gang

Eine fremde Frau am Nachbartisch reagierte bei dem Alarm gedankenschnell. Ohne zu Zögern bot sie dem Mann ihr hochwertiges E-Bike an und stellte gleich den Turbo-Gang ein.

In wenigen Minuten raste der Mann dann rund einen Kilometer zum Feuerwehrhaus. Dort war er sogar einer der ersten, sprang in den Mannschaftswagen und los ging es zum Seniorenzentrum nach Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall).

Feuerwehr bedankt sich

In Gerabronn stellte sich dann heraus, dass es gar keinen Brand gab, Fehlalarm. Dennoch: Der Mann wäre im Notfall rechtzeitig parat gestanden, dank der netten Tischnachbarin.

Mit den Worten "Danke und Hut ab!", bedankte sich die Schrozberger Feuerwehr bei der Frau für die Unterstützung. Während Feuerwehrleute zuweilen behindert oder angegriffen werden, gebe es auch immer wieder hilfsbereite Menschen, so die Mitteilung.