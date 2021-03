per Mail teilen

Die Stadt Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) hat sich zu einem der bundesweiten Corona-Hotspots entwickelt. Nach Angaben des Landratsamtes stieg dort die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochabend auf 1.065.

Unter anderem gab es in einem Schrozberger Kindergarten einen Corona-Ausbruch. In der Einrichtung waren laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehrere Erzieherinnen erkrankt. Der Ausbruch ist demnach auf die britische Virusmutation zurückzuführen. Mittlerweile ist der Kindergarten geschlossen. Die Lage verschärfe sich von Tag zu Tag, heißt es aus dem Rathaus. Weitere Großausbrüche seien nicht bekannt.

Seit vergangener Woche gibt es ein provisorisches Testzentrum, in dem sich Einwohner Schrozbergs sowie Menschen aus benachbarten Gemeinden im Kreis Schwäbisch Hall testen lassen können - ein Versuch, der Lage Herr zu werden.

Kreis Schwäbisch Hall weiter mit landesweit höchster Inzidenz

Der Kreis Schwäbisch Hall hat mit rund 271 die höchste Inzidenz aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Bisher war vor allem die Stadt Crailsheim ein Hotspot mit einer Inzidenz von zeitweise über 500. Mit mehreren Maßnahmen versucht die Große Kreisstadt, die Ausbreitung des Virus einzudämmen: verstärkte Maskenpflicht in der Innenstadt, geschlossene Geschäfte und Lokale, besondere Regeln beim Einkaufen in Lebensmittelgeschäften.

Britische Corona-Variante in Crailsheim

Zudem hat Crailsheim eine Kontroll-Offensive in Betrieben angekündigt. Denn den ersten großen Corona-Ausbruch mit der britischen Variante gab es beim Reinigungsspezialisten Kärcher in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall), was sich auf Crailsheim auswirkte, sagte Oberbürgermeister Christoph Grimmer (parteilos) dem SWR.