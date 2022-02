per Mail teilen

Ein 25-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen die Fassade eines Wohnhauses gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei entnahm ihm Blut, er musste seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.