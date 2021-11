Schrottreif: Stadt Heilbronn sammelt alte Räder ein

Schrotträder: Sie stehen verlassen an einsamen Ecken in Wohngebieten, an großen Fahrradabstellplätzen oder mitten in der Fußgängerzone. Die Stadt Heilbronn war unterwegs, um die alten Drahtesel im einzusammeln.

Die städtischen Mitarbeiter rücken erst einmal mit scharfem Gerät an, um die schrottreifen Räder von Ort und Stelle loszubekommen: Mit der Elektroflex werden die Schlösser geknackt - quasi im Auftrag der Polizei. Die ist bei der Räumungsaktion auch mit dabei, da das Brechen eines Schlosses eine so genannte hoheitliche Aufgabe ist. Räumungsaktionen in Heilbronn viermal im Jahr Meist an Fahrradständern angekettet, stehen die kaputten Stahlrosse verteilt im Stadtgebiet. Fahrtauglich sind sie schon länger nicht mehr. Deswegen sammelt die Stadt sie in vierteljährigen Räumungsaktionen ein. Die Fahrräder werden für drei Monate eingelagert. In dieser Zeit können sich die Besitzer melden. Passiert das nicht, gehen sie an ein karitatives Unternehmen. Das bastelt aus den Schrottfahrrädern funktionsfähige Fahrräder. "Das ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes interessant, dass die Schrottfahrräder nicht einfach entsorgt werden." Polizei kontrolliert, ob Fahrräder gestohlen sind Stefan Papsch vom Amt für Straßenwesen und seine Kollegin dokumentieren bei der Aktion die Merkmale und Rahmennummern der Drahtesel, die dann von Betriebsamts-Mitarbeitern entlang der zusammengestellten Route mit einem Fahrzeug eingesammelt werden. Schrottfahrräder werden in Heilbronn mitgenommen SWR Mit im Boot ist auch die Polizei - wegen des Aufbrechens der Schlösser und um zu kontrollieren, ob eines der Fahrräder gestohlen ist. Bei rund 100 Rädern jährlich, kam das in den vergangenen fünf Jahren nur einmal vor, so Papsch. Stadt appelliert: Fahrräder richtig entsorgen Die meisten suchen wohl nur eine einfache Möglichkeit, ihre alten Räder loszuwerden. Der Aufwand ist groß, dafür, dass die Besitzer ihre Fahrräder wohl nicht selbst entsorgen wollen, zum Beispiel über den Sperrmüll. Nichtsdestotrotz bleibt die Stadt Heilbronn dabei: Freie Abstellmöglichkeiten für Fahrradfahrer sind wichtig, auch deswegen werden die Schrotträder regelmäßig eingesammelt.