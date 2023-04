Abiturprüfungen in der Region starten

An den Gymnasien starten in der Region die Abiturprüfungen. Insgesamt wollen in diesem Jahr mehr als 2.110 Jugendliche in Heilbronn-Franken ihr Abitur machen.

Die Abiturprüfungen starten auch in Heilbronn-Franken am Mittwoch. Die erste Belastungsprobe an den allgemeinbildenden Schulen steht im Fach Biologie an. Physik folgt am Donnerstag, die Sprachen Italienisch, Portugiesisch und Spanisch sind diesen Freitag an der Reihe. Für die angehenden Abiturienten des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) beginnt eine anstrengende und spannende Zeit.

Angehende Abiturienten sind nervös

Die Vorbereitungen seien bisher gut verlaufen, erzählt Jani Weihaus, einer der Abiturienten. Es sei aber auch unvorstellbar, dass sich die Klasse nach zwölf Jahren trennt und man dann nicht mehr zur Schule gehe. Auch Klassenkamerad Stefan Stricker verspüre so kurz vor den Prüfungen mächtig Druck, trotzdem sei er zuversichtlich, dass alles gut verlaufen werde.

Nach Corona kommt Normalität zurück

Insgesamt sei nach der Corona-Zeit wieder eine gewisse Normalität zurück, sagte der Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Marco Haaf. Einzig die Verlängerungszeiten seien geblieben. Die Zeit während des Abiturs sei immer herausfordernd. Der Prüfungstag beginne früh morgens, dann werden die Aufgaben geöffnet, die Passwörter kommen zum Entschlüsseln und die Aufgaben müssen ausgesucht und gedruckt werden.

Zeugnisse gibt es Anfang Juli

Die Aufgaben wurden zum Teil in Baden-Württemberg erstellt, zum Teil in Berlin, um die Anforderungen bundesweit anzugleichen. Letzte schriftliche Prüfung ist Französisch am 5. Mai. Ab Mitte Mai sind dann die Haupt- und Realschulen mit den schriftlichen Prüfungen dran. Die mündlichen Prüfungen starten Ende Juni. Die Zeugnisse werden spätestens bis zum 7. Juli ausgegeben.