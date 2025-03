Tresorknacker-Serie im Kreis Heilbronn? Einbrecher steigen in Bad Rappenau ein

Am Vormittag war die Polizei in Bad Rappenau gefragt: Unbekannte sind in das Gebäude des TÜV Süd eingebrochen und haben den Tresor geknackt. Es ist der dritte Fall in einer Woche.

Sendung am Mo. , 24.3.2025 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4