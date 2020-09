per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Schöntal (Hohenlohekreis). Die Täter stiegen in eine Werkstatt im Gutshof Halsberg ein und klauten Werkzeug im Wert von etwa 4.000 Euro. Die Tat muss in der Nacht von Montag auf Dienstag passiert sein, heißt es. Hinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim entgegen.