Mutmaßliche Schockanruferin in Haft

In Wertheim-Lindelbach ist eine mutmaßliche Telefonbetrügerin, die mit sogenannten Schockanrufen Geld erpresst haben soll, am Freitagnachmittag festgenommen worden.

Am Freitagnachmittag ist in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) eine mutmaßliche Telefonbetrügerin festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn mit. Vergangene Woche konnte die Kriminalpolizei die 24-Jährige auf frischer Tat ertappen, als sie Geld von einem 72-Jährigen abholen wollte.

Betrug frühzeitig erkannt

Der 72-Jährige erkannte am Telefon frühzeitig die Betrugsmasche und verständigte mit einem weiteren Telefon direkt die Polizei. Diese konnte die Tatverdächtige bei der Übergabe der von den "falschen Polizeibeamten" geforderten Kaution von 180.000 Euro für die Tochter direkt festnehmen.

Der Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Mitglied einer Bande zu sein, die insbesondere ältere Menschen mittels Telefonanrufen systematisch betrügt. Am Samstag erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Mosbach den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl. Seit Samstag sitzt die Tatverdächtige in der JVA. Die Ermittlungen dauern an.

Erst vor Kurzem Prozess wegen Schockanrufen

Erst vor kurzem wurde in Heilbronn eine Frau zu zwei Jahren Haft wegen Schockanrufen verurteilt. Auch sie soll Mitglied einer Bande gewesen sein.