Vor den Toren des Erlebnisparks Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) öffnet am Freitag eine neue COVID-19-Schnellteststraße. Das Angebot richtet sich sowohl an alle Besucher des Wildparadieses ab 6 Jahren als auch an die Öffentlichkeit. Das Wildparadies ist seit vergangener Woche geöffnet, der Erlebnispark ist noch geschlossen.