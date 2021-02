In Heilbronn können sich seit Dienstag Lehrkräfte und Personal von Schulen auf Corona testen lassen. An vier Schulen sind Schnellteststationen eingerichtet.

Die mobilen Schnellteststationen sollen das Angebot des Landes ergänzen und jeweils dienstags und freitags zwischen 6:30 Uhr und 7:30 Uhr in Betrieb sein. Die Testmöglichkeiten wurden von der Stadt Heilbronn zusammen mit der Kreisärzteschaft Heilbronn eingerichtet.

Bisher alle Tests negativ

Laut Stadt haben sich am Montag 62 Menschen testen lassen - alle Tests seien negativ. Standorte sind am Elly-Heuss-Knapp-Schulzentrum in Böckingen, am Schulzentrum Sontheim Ost, am technischen Schulzentrum in der Nordstadt und am Robert-Mayer-Gymnasium in der Innenstadt. Dort sei der Betrieb am Morgen gut angelaufen, so der Arzt Hans Stechele:

"Das war jetzt kurzfristig, auch für die Lehrkräfte. Die haben teilweise erst gestern Abend ihre Berechtigungsscheine bekommen. Ich denke, dass wir bis zu 50 Leute in der Stunde hier gut testen können." Hans Stechele, Kinderarzt aus Heilbronn

Teststation für Lehrerinnen und Lehrer am Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn SWR

Sobald noch mehr Präsenzunterricht stattfindet, werden mehr Berechtigte erwartet. Testen lassen können sich alle, die einen Berechtigungsschein haben, der von ihrer Schulleitung ausgestellt wurde - unabhängig vom Schulstandort.

Großes Interesse erwartet

Die Tests werden von Ärzten und medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Die Stadt geht von einem großen Interesse aus. Eine Ausweitung auf das Personal an Kitas sei vorgesehen, heißt es.