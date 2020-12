Auch in Heilbronn Franken wird es am 23. und 24. Dezember kostenlose Corona-Schnelltests geben. Das Angebot richtet sich nur an Personen, die alte oder kranke Angehörige besuchen möchten.

Landesweit und damit auch in der Region Heilbronn Franken wird es am 23. und 24. Dezember kostenlose Corona-Schnelltest-Aktionen geben. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die alte oder kranke Angehörige besuchen möchten. Wer sich für Partys "frei testen" lassen wolle, sei fehl am Platz, so Sozialminister Manne Lucha (Grüne).

Er appellierte, wirklich verantwortungsbewusst und solidarisch mit diesem Angebot umzugehen. Eingeladen zur Testung seien nur all jene, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen alte oder kranke Angehörige besuchen möchten, die sonst einsam und alleine wären, so Lucha.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Main-Tauber-Kreis plant in Tauberbischofsheim und Wertheim Drive-In-Stellen, die mit dem Auto angefahren werden, kündigte Organisator Uwe Rennhofer an. Er ist zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.

"Wir gucken, dass wir die Tests am Wochenende abgeholt bekommen. Das Material wird jetzt gerade gesammelt an einer Ecke und am Montag, beziehungsweise Dienstag auf das Fahrzeug verladen. Und dann steht dem Gesamten nichts mehr im Wege." Uwe Rennhofer, DRK Main-Tauber-Kreis

Fünf Mal in Heilbronn-Franken

Laut Sozialministerium sind Corona-Schnelltest-Aktionen in Heilbronn (Theresienwiese, jeweils von 9 bis 12 Uhr), Künzelsau und Öhringen (Ort steht jeweils noch nicht fest), Tauberbischofsheim (Laurentiusberg, jeweils von 9 bis 12 Uhr) und Wertheim (gegenüber Rotkreuzklinik jeweils von 9 bis 12 Uhr und am 23. Dezember auch von 13 bis 16 Uhr) geplant. Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es laut Liste des Ministeriums keinen Standort.

Aussagekraft bis zu 95 Prozent

Ehrenamtliche, etwa vom DRK oder den Johannitern, sollen die Tests durchführen. Das Land stellt 80.000 Antigen-Schnelltests aus der Notreserve zur Verfügung. Die Aussagekraft eines Corona-Schnelltests liege bei etwa 90 bis 95 Prozent.