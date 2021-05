Die neue Verordnung der Landesregierung erlaubt Friseurbetrieben und der medizinischen Fußpflege, auch Laientests der Kunden anzuerkennen. Friseure beklagen jedoch viele abgesagte Termine.

Laut der neuen Verordnung muss bei Friseuren und der medizinischen Fußpflege kein Schnelltest eines offiziellen Testzentrums mehr vorgelegt werden. Die Testpflicht bleibt allerdings bestehen, weitet sich nun aber eben auf die sogenannten Laientests aus.

Laut der Handwerkskammer Heilbronn-Franken eine Erleichterung für die Betriebe, die aufgrund der Pflicht, ein Ergebnis aus einem Testzentrum vorzulegen, zuletzt mit Terminabsagen zu kämpfen hatten.

Friseur-Kunden wollen sich nicht auf Corona testen lassen

Im Friseursalon von Sonja Burkhardt in Obersulm-Sülzbach (Kreis Heilbronn) fehle momentan jedoch oft die Kundschaft. Der verpflichtende Test schrecke viele Kunden ab, so die Erfahrung der Friseurmeisterin.

"Uns geht es damit nicht gut [mit den neuen Regeln], weil wir uns da auch sehr stark als Kontrolleure fühlen. Und eigentlich sollten die Leute zu uns kommen, um sich wohl zu fühlen." Sonja Burkhardt, Friseurmeisterin in Obersulm-Sülzbach

Corona-Selbsttest nur unter Aufsicht gültig

Der Selbsttest kann allerdings nicht zuhause vor dem Friseurbesuch durchgeführt werden. In der Verordnung ist vorgesehen, dass ein "geeigneter Dritter“ die Testung überwacht. Im Klartext heißt das: Man muss den Test vor Ort beim Friseur machen und dieser oder ein in Schnelltests geschulter Mitarbeiter muss dabei sein und das Ergebnis bescheinigen. Damit kann im Nachhinein auch bezeugt werden, dass der Kunde den Test wirklich ausgeführt hat und dieser Test auch tatsächlich negativ war.

Test muss räumlich getrennt stattfinden

Den Selbsttest sollte der Kunde außerdem in einem separaten Raum vornehmen, also zum Beispiel im Foyer oder im Notfall auf der Mitarbeiter-Toilette. Ist kein separater Raum vorhanden, kann der Test auch vorm Laden durchgeführt werden, aber eben immer unter Aufsicht.

Mitarbeiter haben Test-Dimplom gemacht für Corona-Test-Erlaubnis SWR

Testaufwand sei für Friseure zu groß

Die Anforderungen die Corona-Tests vor Ort durchzuführen, sei jedoch ein zu großer Aufwand für kleine Betriebe, so Burkhardt. Die Schutzausrüstung müsse aufwendig angelegt werden, was für jeden Termin extra gemacht werden müsse, was zu viel Aufwand sei. Alternativ lässt Burkhardt Kunden einen Selbsttest unter Aufsicht vor dem Besuch machen. Insgesamt sei die Stimmung aber positiv unter Friseuren, so Achim Hofmann von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

Corona-Test-Ergebnis 24 Stunden gültig

Im Rahmen der Änderung der baden-württembergischen Corona-Verordnung ist die vom Friseur oder der medizinischen Fußpflege ausgestellte Bescheinigung dann wie auch ein Schnelltest-Ergebnis aus einem Testzentrum 24 Stunden lang gültig und kann als Nachweis einer negativen Testung verwendet werden. Allerdings wird die Testmöglichkeit nur im Rahmen einer Dienstleistung, sprich eines Friseur- oder Fußpflegebesuchs angeboten. Man kann also nicht einfach so vorbei kommen, um sich einfach nur testen zu lassen.

Testregeln gelten nur für Friseure und medizinische Fußpflege

Allerdings gilt die Regelung nur für Friseure und die aus medizinischer Sicht notwendige Fußpflege, die auch über einer Inzidenz von 100 geöffnet haben dürfen. Andere körpernahe Dienstleistungen sind ab einer Inzidenz von über 100 nicht zugelassen.