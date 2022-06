Positiver Effekt der Corona-Pandemie: Fortschritt bei digitaler Schulausstattung

Mit dem "Digitalpakt Schule" und vier weiteren Förderprogrammen habe die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) inzwischen insgesamt rund 900 Computer, Notebooks oder Tablets angeschafft, teilte die Stadt am Donnerstag mit. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen gab es einen Überblick über den Stand der Ausstattung an den Schulen. An allen Schulen habe man zwischenzeitlich WLAN installiert. Auch wurde Netzwerkverkabelung vorgenommen oder neue Präsentationstechnik eingeführt. Auch seien alle Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen, heißt es weiter. Der digitale Fortschritt sei ein positiver Effekt der Corona-Pandemie, heißt es. Die Verbesserungsmaßnahmen seien aber noch lange nicht abgeschlossen. Die Ausschussmitglieder zusammen mit Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) seien sich einig, dass ein "Digitalpakt 2.0 absolut notwendig" und die weitere Unterstützung von Bund und Land unabdingbar sei. Sonst sei die heute hoch moderne Ausstattung schon in wenigen Jahren veraltet, heißt es in der Mitteilung weiter.