Am Montagabend hat die Polizei einen 21-Jährigen festgenommen, der einen 19-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der Tatverdächtige hat bereits gestanden.

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Samstagabend in Heilbronn haben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitgeteilt, dass bereits am Montag ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte. Ihm wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen.

Streit bei mutmaßlichem Drogendeal eskaliert

Der festgenommene 21-Jährige soll am Samstagabend einen 19-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen und diesen schwer verletzt haben. Das Opfer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Hintergrund der Tat war wohl ein Streit bei einem Drogendeal, der ausgeartet ist. Das vermutet die Polizei. Demnach hatten sich der 19-Jährige und ein Begleiter mit dem Tatverdächtigen in der Großgartacher Straße vermutlich zum Kauf von Drogen getroffen. Im Zuge des Streits habe der 21-Jährige zugestochen. Das Opfer und sein Begleiter konnten flüchten.

Bereits am Montagabend wurde der Tatverdächtige festgenommen. Er hat die Tat eingeräumt, heißt es von der Polizei. Am Dienstag sei er demnach dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt seither wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft. Zunächst war nach zwei Unbekannten gefahndet worden. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern an.